Зеленский заявил, что Украина не намерена переносить конфликт на территорию России

Он отметил, что для Украины подобное развитие кризиса никогда не было целью.

Также он отметил, что в высказываниях о столкновении НАТО с Россией на территории Украины нет смысла, так как на территории блока военные действия не ведутся.

«НАТО — это объединение безопасности, но на его территории нет войны... В НАТО речь идет о защите нашего народа, вот и всё», - заключил украинский лидер.

Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что действия НАТО усугубили ситуацию на Украине, пишут «Известия».

