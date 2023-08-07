Зеленский заявил, что Украина не намерена переносить конфликт на территорию России
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion заявил, что Киев не желает переносить вооруженный конфликт на территорию России.
Он отметил, что для Украины подобное развитие кризиса никогда не было целью.
Также он отметил, что в высказываниях о столкновении НАТО с Россией на территории Украины нет смысла, так как на территории блока военные действия не ведутся.
«НАТО — это объединение безопасности, но на его территории нет войны... В НАТО речь идет о защите нашего народа, вот и всё», - заключил украинский лидер.
Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что действия НАТО усугубили ситуацию на Украине, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru