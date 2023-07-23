Лукашенко заявил о намерении НАТО присоединить Западную Украину к Польше
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о намерении НАТО передать западную часть Украины Польше.
Лукашенко прокомментировал разговоры о вступлении Украины в Североатлантический альянс по частям. Президент полагает, что за этим скрывается желание западных стран передать некоторые регионы страны Польше.
«Это плата за участие активное поляков в этой операции против войск РФ», - сказал белорусский лидер.
Он назвал неприемлемой вероятную оккупацию Западной Украины Польшей. Лукашенко пообещал поддержать население этих регионов при наличии соответствующей просьбы.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак ранее сообщил, что в стране начал работать центр по ремонту и обслуживанию поставляемых Киеву танков Leopard, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru