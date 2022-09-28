Зеленский заявил, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием
Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому не имеет права обладать ядерным оружием, считает президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН он заявил, что Россия «проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС». По его мнению, это «дополнительным доказательством того, что Россия намеренно держит мир на грани радиационного бедствия».
Кроме того, по словам Зеленого, угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц, передает ТАСС.
На этой неделе в МАГАТЭ сообщили, что на Запорожской АЭС, которую с марта контролируют российские военные, возобновились взрывы.
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