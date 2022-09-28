Зеленский заявил, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием

Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому не имеет права обладать ядерным оружием, считает президент Украины Владимир Зеленский. Во время выступления по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН он заявил, что Россия «проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС». По его мнению, это «дополнительным доказательством того, что Россия намеренно держит мир на грани радиационного бедствия».

МАГАТЭ начала переговоры с Москвой и Киевом о зонах безопасности у ЗАЭС

Кроме того, по словам Зеленого, угрозы использования ядерного оружия стали постоянным нарративом российских официальных лиц, передает ТАСС.

На этой неделе в МАГАТЭ сообщили, что на Запорожской АЭС, которую с марта контролируют российские военные, возобновились взрывы.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:Ядерное ОружиеВладимир Зеленский
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