МАГАТЭ начала переговоры с Москвой и Киевом о зонах безопасности у ЗАЭС
МАГАТЭ начала вести переговоры с Россией и Украиной о параметрах зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, сообщают «Известия» со ссылкой на генерального директора организации Рафаэля Гросси.
По его словам, на встречах, которые прошли в рамках Генассамблеи ООН, он обсудил эти вопросы. Отмечается, что сейчас идет работа над конкретными аспектами создания зоны безопасности вокруг станции.
Ранее система охлаждения Запорожской АЭС на территории Украины была нарушена из-за обстрела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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