В МАГАТЭ призвали немедленно снизить угрозы на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно снизить угрозы для Запорожской АЭС на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

МАГАТЭ: ЗАЭС снова подключена к украинской энергосети

По словам Гросси, на территории станции прошли новые взрывы.

В настоящее время АЭС находится под контролем российских военных.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МАГАТЭ - очень ответственная организация и он доверяет её отчёту по ситуации на Запорожской АЭС.

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