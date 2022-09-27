В МАГАТЭ призвали немедленно снизить угрозы на Запорожской АЭС
27 сентября 202220:59
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал немедленно снизить угрозы для Запорожской АЭС на Украине. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Гросси, на территории станции прошли новые взрывы.
В настоящее время АЭС находится под контролем российских военных.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что МАГАТЭ - очень ответственная организация и он доверяет её отчёту по ситуации на Запорожской АЭС.
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27 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru