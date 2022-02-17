Зеленский заявил, что некоторые страны НАТО мешают вступлению Украины в альянс
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не только Россия, но и некоторые члены Североатлантического альянса мешают Киеву стать членом НАТО. Об этом сообщила пресс-служба офиса президента.
По словам Зеленского, Украина долгое время движется по направлению к членству в альянсе, но так и не стала ближе к своей цели. Президент подчеркнул, что на Киев оказывается давление.
Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если Украина все-таки откажется от вступления в НАТО, то это повлияет на ее политическую конфигурацию.
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