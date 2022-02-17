Боррель: ЕС и НАТО вместе стоят на стороне Украины

Европейский союз и Североатлантический альянс выступают против возвращения к политике сфер влияния. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Генсек НАТО заявил, что альянс продолжит поддерживать Грузию и Украину

По его словам, Евросоюз и НАТО также вместе стоят на стороне Украины.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если Украина все-таки откажется от вступления в НАТО, то это повлияет на ее политическую конфигурацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзНАТО
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