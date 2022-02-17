Боррель: ЕС и НАТО вместе стоят на стороне Украины

По его словам, Евросоюз и НАТО также вместе стоят на стороне Украины.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если Украина все-таки откажется от вступления в НАТО, то это повлияет на ее политическую конфигурацию.

