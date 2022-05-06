Зеленский заявил, что не видит желания России завершать спецоперацию
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не чувствует желания России закончить спецоперацию.
Выступая по видеосвязи перед британским аналитическим центром Chatham House (Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной в России) он подчеркнул, что идёт уже 72-й день конфликта.
«Сегодня 72-й день, и мы пока не видим конца спецоперации и не чувствуем желания российской стороны её закончить», - заключил украинский лидер.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что российская спецоперация на Украине «затянулась».
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