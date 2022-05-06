Зеленский заявил, что не видит желания России завершать спецоперацию

Выступая по видеосвязи перед британским аналитическим центром Chatham House (Генпрокуратура признала деятельность организации нежелательной в России) он подчеркнул, что идёт уже 72-й день конфликта.

«Сегодня 72-й день, и мы пока не видим конца спецоперации и не чувствуем желания российской стороны её закончить», - заключил украинский лидер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Associated Press заявил, что российская спецоперация на Украине «затянулась».