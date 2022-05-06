Песков поспорил с Лукашенко о «затянувшейся» спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен с мнением о том, что спецоперация на Украине затянулась. По его словам, «операция идет по плану».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне в интервью Associated Press заявил, что российская спецоперация на Украине «затянулась». По его словам, он недостаточно ознакомлен с ходом действий России на Украине, чтобы говорить, что «все идет по плану».

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Также в пятницу во время брифинга Песков прокомментировал публикации о том, что якобы ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина не было в курсе о начале военной операции. Пресс-секретарь объяснил это «самой спецификой таких действий».


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаАлександр ЛукашенкоДмитрий Песков
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