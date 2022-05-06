Песков поспорил с Лукашенко о «затянувшейся» спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен с мнением о том, что спецоперация на Украине затянулась. По его словам, «операция идет по плану».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне в интервью Associated Press заявил, что российская спецоперация на Украине «затянулась». По его словам, он недостаточно ознакомлен с ходом действий России на Украине, чтобы говорить, что «все идет по плану».