Песков поспорил с Лукашенко о «затянувшейся» спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласен с мнением о том, что спецоперация на Украине затянулась. По его словам, «операция идет по плану».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне в интервью Associated Press заявил, что российская спецоперация на Украине «затянулась». По его словам, он недостаточно ознакомлен с ходом действий России на Украине, чтобы говорить, что «все идет по плану».
Также в пятницу во время брифинга Песков прокомментировал публикации о том, что якобы ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина не было в курсе о начале военной операции. Пресс-секретарь объяснил это «самой спецификой таких действий».
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