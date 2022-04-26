Патрушев назвал цели спецоперации РФ на Украине

По его словам, денацификация нужна для «разгрома плацдарма неонацизма», который был создан усилиями Запада у границ России, а демилитаризация необходимо из-за опасности, которую представляет «насыщенная вооружением Украина»

«Насыщенная вооружением Украина представляет угрозу для России, в том числе с точки зрения разработки ядерного и биологического оружия», - заключил Патрушев.

Ранее член общественного совета при МВД РФ, известный историк и политолог Наталия Нарочницкая заявила, что цель спецоперации — спасти жизни русских людей «от угнетения и фактически геноцида» и «на кону стоит место России в мировой истории», пишут «Известия».

