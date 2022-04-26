Патрушев назвал цели спецоперации РФ на Украине
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что жизни миллионов людей зависят от достижения целей российской спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.
По его словам, денацификация нужна для «разгрома плацдарма неонацизма», который был создан усилиями Запада у границ России, а демилитаризация необходимо из-за опасности, которую представляет «насыщенная вооружением Украина»
«Насыщенная вооружением Украина представляет угрозу для России, в том числе с точки зрения разработки ядерного и биологического оружия», - заключил Патрушев.
Ранее член общественного совета при МВД РФ, известный историк и политолог Наталия Нарочницкая заявила, что цель спецоперации — спасти жизни русских людей «от угнетения и фактически геноцида» и «на кону стоит место России в мировой истории», пишут «Известия».
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