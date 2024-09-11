Зеленский заявил, что не верит в мирный план Шольца
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не верит в существование мирного плана канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает «Федерал Пресс».
Президент Украины подчеркнул, что урегулировать конфликт с Россией невозможно без участия Украины.
Напомним, издание La Repubblica сообщало, что Шольц приступил к работе над планом мирного разрешения российско-украинского конфликта, который может предусматривать передачу части территорий Украины России. Позже Шольц заявил о необходимости проведения новой конференции по Украине с обязательным участием России.
В министерстве иностранных дел России также не поверили в существование плана Шольца, назвав информацию о нем «утечками и сплетнями».
Ранее экс-глава Белого дома, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис заявил, что желает провести переговоры с Зеленским и лидером России Владимиром Путиным, если выиграет президентскую гонку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru