Зеленский заявил, что не верит в мирный план Шольца

Президент Украины подчеркнул, что урегулировать конфликт с Россией невозможно без участия Украины.

Напомним, издание La Repubblica сообщало, что Шольц приступил к работе над планом мирного разрешения российско-украинского конфликта, который может предусматривать передачу части территорий Украины России. Позже Шольц заявил о необходимости проведения новой конференции по Украине с обязательным участием России.

В министерстве иностранных дел России также не поверили в существование плана Шольца, назвав информацию о нем «утечками и сплетнями».

Ранее экс-глава Белого дома, кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп во время дебатов с вице-президентом Камалой Харрис заявил, что желает провести переговоры с Зеленским и лидером России Владимиром Путиным, если выиграет президентскую гонку.

