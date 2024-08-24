Зеленский записал обращение вблизи места начала атаки на Курскую область
Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в честь 33-й годовщины независимости страны.
По словам украинского лидера, видеоролик записан неподалеку от места, где началась операция ВСУ в Курской области.
На кадрах Зеленский говорит, что «украинцы всегда возвращают долги». Украинский президент называет это справедливостью и «бумерангом для зла».
Зеленский побывал в приграничье Сумской области, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским 22 августа.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без соответствующего поручения США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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