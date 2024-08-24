Зеленский записал обращение вблизи места начала атаки на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение в честь 33-й годовщины независимости страны.

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По словам украинского лидера, видеоролик записан неподалеку от места, где началась операция ВСУ в Курской области.

На кадрах Зеленский говорит, что «украинцы всегда возвращают долги». Украинский президент называет это справедливостью и «бумерангом для зла».

Зеленский побывал в приграничье Сумской области, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским 22 августа.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без соответствующего поручения США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Курская ОбластьВладимир ЗеленскийУкраина

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