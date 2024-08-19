Лавров: Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без поручения США

По его словам, звучащие на Западе утверждения о том, что Киев «кого-то ослушался» - это «детский лепет».

«На воре шапка сгорела давно уже. Эта эволюция от «мы здесь не причем» до «да, к нам обращались, мы не разрешили, но Залужный ослушался». Слушайте, это детский лепет», - сказал министр.

Лавров также указал, что власти Украины находятся в отчаянном положении, им ищут замену, так как в западной прессе начинают «потихонечку сливать и создавать образ такого неудачника».

Ранее Зеленский заявил, что цель ВСУ в Курской области - создание буферной зоны на территории РФ, сообщает RT.

