Зеленский обсудил с Вселенским патриархом запрет УПЦ
Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с Вселенским патриархом Варфоломеем запрет на Украине канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом президент Украины заявил в своем Telegram-канале.
По мнению главы Украины, принятый закон призван укрепить духовную независимость страны. В разговоре с Вселенским Патриархом он коснулся визита делегации из Украины во Вселенский Патриархат и пригласил патриарху посетить страну с ответным визитом.
Зеленский заявил, что независимость украинского народа подразумевает и духовную независимость. Он также заверил, что Украина заинтересована в укреплении в стране православия.
Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что запрет на Украине УПЦ является актом беззаконния, а также грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru