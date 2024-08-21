Зеленский обсудил с Вселенским патриархом запрет УПЦ

По мнению главы Украины, принятый закон призван укрепить духовную независимость страны. В разговоре с Вселенским Патриархом он коснулся визита делегации из Украины во Вселенский Патриархат и пригласил патриарху посетить страну с ответным визитом.

Зеленский заявил, что независимость украинского народа подразумевает и духовную независимость. Он также заверил, что Украина заинтересована в укреплении в стране православия.

Ранее председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что запрет на Украине УПЦ является актом беззаконния, а также грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека.

