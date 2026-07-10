Песков: СВО продолжается, так как Украина не склонна к мирному урегулированию

Украина не проявляет желания перейти к мирному урегулированию. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, Россия, в отличие от Украины, остаётся открытой для дипломатии.

«Но в условиях, когда это невозможно... мы продолжаем специальную военную операцию», - сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что в ответ на действия Киева, который эскалирует конфликт, Вооружённые силы РФ продолжают «создавать более широкую буферную зону».

Ранее Песков заявил, что боевые действия на Украине остановятся уже на следующий день после того, как ВСУ выйдут из российских регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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