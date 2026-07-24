Песков: Украина отказалась от представленных в Анкоридже предложений США

В интервью журналисту Павлу Зарубину он указал, что вариант, предложенный американской стороной в 2025 году в Анкориджк, был принят Москвой.

«Но не был принят украинцами», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона будет ждать от США новых идей по урегулированию.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным, и полон решимости урегулировать его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».