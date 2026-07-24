Песков: Украина отказалась от представленных в Анкоридже предложений США

Президент США Дональд Трамп и американские переговорщики искренне стремятся найти такие варианты урегулирования на Украине, которые будут приемлемы для всех. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лавров ответил на слова Рубио о провале переговоров в Анкоридже

В интервью журналисту Павлу Зарубину он указал, что вариант, предложенный американской стороной в 2025 году в Анкориджк, был принят Москвой.

«Но не был принят украинцами», - отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона будет ждать от США новых идей по урегулированию.

Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным, и полон решимости урегулировать его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры