Песков: Украина отказалась от представленных в Анкоридже предложений США
Президент США Дональд Трамп и американские переговорщики искренне стремятся найти такие варианты урегулирования на Украине, которые будут приемлемы для всех. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В интервью журналисту Павлу Зарубину он указал, что вариант, предложенный американской стороной в 2025 году в Анкориджк, был принят Москвой.
«Но не был принят украинцами», - отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что российская сторона будет ждать от США новых идей по урегулированию.
Ранее глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным, и полон решимости урегулировать его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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