Зеленский ввёл новые санкции, в том числе против россиян
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о вводе санкций в отношении 147 физических лиц и 303 компаний, сообщает РИА Новости.
В «чёрный» список попали преимущественно представители России. В частности, это начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской, глава агентства ТАСС Андрей Кондрашов, омбудсмены ДНР и ЛНР Дарья Морозова и Виктория Сердюкова и другие.
Кроме того, ограниения введены против транспортных, производственно-торговых, логистических фирм, а также авиакомпаний, зарегистрированных в России, Китае, Турции, ОАЭ, на Кипре и других странах.
Объявленные санкции будут действовать пять или десять лет.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза войдут новые ограничения на экспорт и импорт, а также меры по ужесточению потолка цен на нефть, сообщает журнал «Профиль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru