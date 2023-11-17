Госдеп: США и Китай обсуждают тему санкций против России

Американские власти находятся в кооперации с Китаем по вопросам о санкциях против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника госсекретаря Джеффри Пайатта.

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Также по его словам, речь идет и о ценовом потолке на российскую нефть. Отмечается, что США находятся «в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками».

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Китай возобновят телефонные контакты между командующими на театре военных действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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