Госдеп: США и Китай обсуждают тему санкций против России
17 ноября 202305:06
Американские власти находятся в кооперации с Китаем по вопросам о санкциях против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника госсекретаря Джеффри Пайатта.
Также по его словам, речь идет и о ценовом потолке на российскую нефть. Отмечается, что США находятся «в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками».
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Китай возобновят телефонные контакты между командующими на театре военных действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru