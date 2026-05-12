Зеленский ввел санкции против 32 российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер в отношении ряда российских юридических лиц. Документ, опубликованный на сайте офиса главы государства, вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2026 года.

Под новые санкции Киева попали 32 российские компании. В их числе — «Омское машиностроительное конструкторское бюро», «РТ-комплектация» (дочернее общество корпорации «Ростех»), «Сибэнергомаш», «Пермские промышленные технологии», «Техноинторг», «Таврида Электрик», «Стройэнергоактив».

Параллельно ограничительные меры применены к 34 физическим лицам. Как указано в документе, часть из них занимает руководящие должности в перечисленных предприятиях.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал абсурдом санкции Киева, введенные против российских паралимпийцев, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
