Зеленский ввел санкции против 32 российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении ограничительных мер в отношении ряда российских юридических лиц. Документ, опубликованный на сайте офиса главы государства, вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 мая 2026 года.

Под новые санкции Киева попали 32 российские компании. В их числе — «Омское машиностроительное конструкторское бюро», «РТ-комплектация» (дочернее общество корпорации «Ростех»), «Сибэнергомаш», «Пермские промышленные технологии», «Техноинторг», «Таврида Электрик», «Стройэнергоактив».