Михаил Швыдкой попал под украинские санкции

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой попал под украинские санкции. Об этом сообщает RT.

«Два письма»: Лихачева рассказала о противниках участия РФ в Венецианской биеннале

Указ о расширении санкционного списка подписал президент Украины Владимир Зеленский. В перечень также попали некоторые российские деятели искусства, связанные с участием РФ в 61-й Венецианской биеннале.

В частности, в «чёрный» список внесли комиссара российского павильона Анастасию Карнееву и художников Артёма Николаева, Илью Татакова, Валерию Олейник.

Ранее украинские МИД и Минкульт призвали организаторов Венецианской биеналле не допускать Россию к участию в мероприятии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
