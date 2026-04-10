Михаил Швыдкой попал под украинские санкции
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой попал под украинские санкции. Об этом сообщает RT.
Указ о расширении санкционного списка подписал президент Украины Владимир Зеленский. В перечень также попали некоторые российские деятели искусства, связанные с участием РФ в 61-й Венецианской биеннале.
В частности, в «чёрный» список внесли комиссара российского павильона Анастасию Карнееву и художников Артёма Николаева, Илью Татакова, Валерию Олейник.
Ранее украинские МИД и Минкульт призвали организаторов Венецианской биеналле не допускать Россию к участию в мероприятии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
