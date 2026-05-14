Сам он рассчитывал именно на экранизацию, а не на проект «по мотивам».

«Изначально я делал очень сильно измененную экранизацию романа, но абсолютно отвечающую духу оригинала. Дело в том, что он вышел уже в далеком 1991 году. Разумеется, буквальный его перенос на экран не вызвал бы понимания и отклика у современной молодежи. Мне, по сути, пришлось полностью переписать всю историю заново - так, как я бы это сделал сейчас или, как я написал бы ее тогда, если бы умел писать так, как надо. Главное — сцены должны были играть подростки в возрасте 14-15 лет. Это определенная эмоциональная и логическая цель сериала, которая позволяет показать более ярко, жестко все возникающие ситуации», - рассказал Лукьяненко.

Писатель считает ключевой задачей правильный выбор актеров, поэтому не удивлен, что кастинг длился больше года.

«Это действительно важно, чтобы проект состоялся, потому что любая ошибка или фальшь сразу будут работать против него. Изначально мы тоже вели каст, подобралась хорошая команда актеров. Однако, поскольку съемки задержались, кто-тот из тех ребят подрос, и не мог бы уже просто участвовать. Сейчас было очень много споров по поводу каста, возможно, герои станут старше. Я, конечно, волнуюсь, что тогда несколько может измениться вся смысловая нагрузка, поскольку история с детьми всегда гораздо более рельефная, жесткая. Нельзя одну и ту же историю рассказать про 15-летних и про 20-летних. Надеюсь, все будет хорошо», - заключил Сергей Лукьяненко.