Лукьяненко взволновал кастинг для сериала по его роману «Рыцари Сорока Островов»
Писатель-фантаст раскрыл НСН детали работы над новым сериалом.
Работа над сериалом «Рыцари Сорока Островов» по одноименному роману Сергея Лукьяненко началась только со второго захода. Об этом НСН рассказал сам писатель-фантаст.
Цифровой видеосервис Wink объявил, что приступил к съемкам сериала по первому изданному произведению Лукьяненко. Он также заявлен одним из сценаристов. Современные подростки, пытаясь убежать от реальности, оказываются в мире, где каждый день нужно доказывать свое право на существование с мечом в руке.
«Проект начался года три назад. Сперва съемки планировала другая компания. Я полностью написал сценарий сериала, фактически переписав книжку, при участии предполагаемого режиссера. Но эта компания не справилась, в результате проект подхватила другая, которая сейчас и приступает к съемкам. Пока не знаю, насколько сценарий, который я считаю правильным, будет использоваться в экранизации. Вижу, что там появилось много других авторов сценария. Надеюсь, что это будет большой, яркий, красивый сериал. В проекте рассказывается о группе подростков, которые оказываются в неожиданной ситуации эксперимента, который проводят некие силы. Рассчитываю, что он будет реализован эффектно и сильно», - отметил автор.
Сам он рассчитывал именно на экранизацию, а не на проект «по мотивам».
«Изначально я делал очень сильно измененную экранизацию романа, но абсолютно отвечающую духу оригинала. Дело в том, что он вышел уже в далеком 1991 году. Разумеется, буквальный его перенос на экран не вызвал бы понимания и отклика у современной молодежи. Мне, по сути, пришлось полностью переписать всю историю заново - так, как я бы это сделал сейчас или, как я написал бы ее тогда, если бы умел писать так, как надо. Главное — сцены должны были играть подростки в возрасте 14-15 лет. Это определенная эмоциональная и логическая цель сериала, которая позволяет показать более ярко, жестко все возникающие ситуации», - рассказал Лукьяненко.
Писатель считает ключевой задачей правильный выбор актеров, поэтому не удивлен, что кастинг длился больше года.
«Это действительно важно, чтобы проект состоялся, потому что любая ошибка или фальшь сразу будут работать против него. Изначально мы тоже вели каст, подобралась хорошая команда актеров. Однако, поскольку съемки задержались, кто-тот из тех ребят подрос, и не мог бы уже просто участвовать. Сейчас было очень много споров по поводу каста, возможно, герои станут старше. Я, конечно, волнуюсь, что тогда несколько может измениться вся смысловая нагрузка, поскольку история с детьми всегда гораздо более рельефная, жесткая. Нельзя одну и ту же историю рассказать про 15-летних и про 20-летних. Надеюсь, все будет хорошо», - заключил Сергей Лукьяненко.
Режиссером сериала выступает Ким Дружинин («Злые люди», «28 Панфиловцев» и другие). Уже опубликован список актеров, которые сыграют героев – подростков. Родителей главных персонажей исполняют Михаил Пореченков, Александр Обласов, Дмитрий Куличков и Юлия Волкова. Большая часть съемок пройдет в новом павильоне на территории Кинопарка Москино.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что фильм «Одиссея» Кристофера Нолана, если судить по трейлеру, визуально уступает одноименному проекту Андрея Кончаловского, созданному для телевидения, однако новый блокбастер вряд ли провалится в прокате.
