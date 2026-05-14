Госсекретарь США Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на текущий момент представляет собой наиболее боеспособную и мощную военную структуру в Европе. Такое мнение высказал глава Госдепартамента США Марко Рубио во время выступления на телеканале Fox News.
Госсекретарь аргументировал свою позицию тем, что высокий потенциал ВСУ сформировался благодаря масштабной международной поддержке, а также практическому опыту, приобретённому в ходе длительных боевых действий.
Рубио добавил, что условия противостояния подтолкнули украинскую сторону к созданию адаптивных тактических схем, новых методик применения войск, а также к внедрению специализированных технических средств и инновационных разработок. Госсекретарь назвал эти достижения заслуживающими высокой оценки.
Ранее в Пентагоне назвали полезным для США опыт применения БПЛА на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Директор Линды Кувшинов отправлен судом под домашний арест
- Эксперт назвала пять ошибок мужчин при выборе подарков
- Мирошник: От атак ВСУ в России за месяц погибли 100 мирных жителей
- Врач предупредила о «двойном ударе» кофе и алкоголя по желудку
- Госсекретарь США Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы
- Закон об увеличении лимита сверхурочной работы позволит «не раздувать штаты»
- МВФ: Объем теневой экономики Украины достиг почти половины ВВП
- Нулевой выхлоп: Почему суд Гааги не поможет Ирану отомстить США
- Лукьяненко взволновал кастинг для сериала по его роману «Рыцари Сорока Островов»
- Два сотрудника Запорожской АЭС ранены при атаке беспилотников ВСУ на станцию