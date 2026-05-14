Госсекретарь США Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на текущий момент представляет собой наиболее боеспособную и мощную военную структуру в Европе. Такое мнение высказал глава Госдепартамента США Марко Рубио во время выступления на телеканале Fox News.

Госсекретарь аргументировал свою позицию тем, что высокий потенциал ВСУ сформировался благодаря масштабной международной поддержке, а также практическому опыту, приобретённому в ходе длительных боевых действий.