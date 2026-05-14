Госсекретарь США Рубио назвал ВСУ самой сильной армией Европы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на текущий момент представляет собой наиболее боеспособную и мощную военную структуру в Европе. Такое мнение высказал глава Госдепартамента США Марко Рубио во время выступления на телеканале Fox News.

Госсекретарь аргументировал свою позицию тем, что высокий потенциал ВСУ сформировался благодаря масштабной международной поддержке, а также практическому опыту, приобретённому в ходе длительных боевых действий.

Рубио добавил, что условия противостояния подтолкнули украинскую сторону к созданию адаптивных тактических схем, новых методик применения войск, а также к внедрению специализированных технических средств и инновационных разработок. Госсекретарь назвал эти достижения заслуживающими высокой оценки.

Ранее в Пентагоне назвали полезным для США опыт применения БПЛА на Украине, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
