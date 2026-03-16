Песков назвал абсурдом санкции Киева против российских паралимпийцев

По его словам, эти рестрикции не могут бросить тень на успешное выступление российских спортсменов на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Он также добавил, что глава государства Владимир Путин вместе со всей страной радуется успехам российских паралимпийцев.

Ранее паралимпийцы из РФ стали третьими в неофициальном медальном зачёте, завоевав 12 наград - восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

