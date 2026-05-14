МВФ: Объем теневой экономики Украины достиг почти половины ВВП

Объем теневой экономики Украины в настоящее время оценивается в 45% ВВП, что требует от руководства этой страны мер по его уменьшению, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

В ходе пресс-конференции представитель фонда отметила, что легализация значительной доли теневых операций станет одним из ключевых элементов комплексных преобразований, необходимых Киеву. По её оценке, украинским властям следует сосредоточиться на привлечении внутренних источников финансирования, поскольку от этого зависит финансовая устойчивость государства, сообщает РИА Новости.