МВФ: Объем теневой экономики Украины достиг почти половины ВВП

Объем теневой экономики Украины в настоящее время оценивается в 45% ВВП, что требует от руководства этой страны мер по его уменьшению, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

В ходе пресс-конференции представитель фонда отметила, что легализация значительной доли теневых операций станет одним из ключевых элементов комплексных преобразований, необходимых Киеву. По её оценке, украинским властям следует сосредоточиться на привлечении внутренних источников финансирования, поскольку от этого зависит финансовая устойчивость государства, сообщает РИА Новости.

СМИ: Украина должна заплатить МВФ более $170 млн по долгам

На протяжении последних лет украинский бюджет сводится с беспрецедентным разрывом между доходами и расходами, при этом дефицит планируется компенсировать за счет внешнего финансирования от западных партнеров.

В 2026 году парламент Украины утвердил бюджет с отрицательным сальдо в размере 1,9 трлн гривен, или около $45 млрд в долларовом выражении.

Ранее МВФ улучшил прогноз темпов роста ВВП России до 1,1%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
