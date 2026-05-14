Закон об увеличении лимита сверхурочной работы позволит «не раздувать штаты»
Законодательное увеличение лимита переработки выгодно сотруднику и полезно работодателю, заявила НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.
Закон об увеличении лимита сверхурочной работы позволит работодателям не раздувать штаты, а сотрудникам обеспечит более четкое соблюдение их прав. Об этом НСН заявила в комментарии HR-эксперт Зулия Лоикова.
Госдума приняла законопроект, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы с 120 до 240 часов. Первые 2 часа переработки будут оплачиваться в полуторном размере, далее — в двойном. При сменном графике: с 121 часа будут платить строго в двойном размере. Пенсионеров и предпенсионеров, а также работников с вредными условиями труда можно привлекать к сверхурочной работе только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.
«Это условие очень важно. Оно позволит не создавать дополнительные рабочие места. Особенно это касается обрабатывающего производства, строительства, торговли, транспортировки, хранения. Потому что у нас уже, по оценке Минэкономразвития, есть проблемы с закрытием свыше 100 тысяч вакансий. В том числе, мы сюда и оборонную промышленность, ВПК включаем. Бывает, на предприятии загруженный сезон, а дальше плавный график идет, либо конкретные проекты на определенное время. Сверхурочные позволят не раздувать штат. В целом, к сверхурочной работе у нас привлекают не так много компаний. В основном, опять же, это оборонка, ВПК, сезонные предприятия агропромышленного комплекса, стройка», - пояснила собеседница НСН.
Эксперт также назвала действенные способы защиты прав работников, в случае недоплаты за сверхурочные.
«Если возникли вопросы в плане оплаты за переработку стоит обращаться в государственную инспекцию труда и в прокуратуру. Эти два способа очень быстро помогают. В крайнем случае, следует обратиться в суд», - заключила Зулия Лоикова.
Согласно законопроекту, по желанию работник может получить вместо повышенной оплаты дополнительное время для отдыха. Сотрудники, работающие сверхурочно более 120 часов в год, имеют право на один выходной для прохождения диспансеризации. Для бюджетников, которые работают по внутреннему совместительству более чем на 1/4 ставки, и работников вредных производств лимит остается прежним — 120 часов.
Документ также устанавливает и другие правила. Так, запрещается отзывать из отпуска работников вредных производств, за исключением случаев, когда их присутствие необходимо для предотвращения катастрофы или ликвидации ее последствий. При этом часы работы оплачиваются не менее чем в двойном размере.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что работодатель не может уволить сотрудника за то, что в свободное время он трудится где-то ещё, даже, если речь идет о полноценной второй работе.
