«Это условие очень важно. Оно позволит не создавать дополнительные рабочие места. Особенно это касается обрабатывающего производства, строительства, торговли, транспортировки, хранения. Потому что у нас уже, по оценке Минэкономразвития, есть проблемы с закрытием свыше 100 тысяч вакансий. В том числе, мы сюда и оборонную промышленность, ВПК включаем. Бывает, на предприятии загруженный сезон, а дальше плавный график идет, либо конкретные проекты на определенное время. Сверхурочные позволят не раздувать штат. В целом, к сверхурочной работе у нас привлекают не так много компаний. В основном, опять же, это оборонка, ВПК, сезонные предприятия агропромышленного комплекса, стройка», - пояснила собеседница НСН.

Эксперт также назвала действенные способы защиты прав работников, в случае недоплаты за сверхурочные.

«Если возникли вопросы в плане оплаты за переработку стоит обращаться в государственную инспекцию труда и в прокуратуру. Эти два способа очень быстро помогают. В крайнем случае, следует обратиться в суд», - заключила Зулия Лоикова.