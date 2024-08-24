Зеленский: ВСУ впервые применили против РФ новую ракету-дрон «Паляниця»
Украинская сторона впервые применила ракету-дрон «Паляниця», заявил президент Владимир Зеленский во время мероприятия, приуроченного ко Дню независимости страны.
По его словам, ракета поразила цель, однако не уточнил, какую.
Украинский лидер также заявил, что ВСУ не преследуют цель усилить переговорные позиции атаками на Курскую область, в задачах стоит пополнение обменного фонда и предотвращение наступление в Сумской области.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без соответствующего поручения США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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