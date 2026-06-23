В Курской области бензин будут продавать только в бак автомобиля

В Курской области со среды 24 июня заправку транспорта на региональных АЗС будут производить исключительно в топливные баки автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он отметил заметный рост спроса на топливо и призвал жителей не поддаваться панике. По словам Хинштейна, искусственно созданный ажиотаж лишь усугубляет ситуацию и провоцирует возникновение дефицита.