В Курской области бензин будут продавать только в бак автомобиля

В Курской области со среды 24 июня заправку транспорта на региональных АЗС будут производить исключительно в топливные баки автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он отметил заметный рост спроса на топливо и призвал жителей не поддаваться панике. По словам Хинштейна, искусственно созданный ажиотаж лишь усугубляет ситуацию и провоцирует возникновение дефицита.

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Дополнительно оперативный штаб поручил местному управлению Федеральной антимонопольной службы ужесточить контроль за стоимостью горючего на всех заправках. К мониторингу цен и пресечению нарушений также подключилась региональная прокуратура.

«Прошу жителей отнестись с пониманием. Запас топлива в регионе достаточный. Ситуацию держу на постоянном контроле», – отметил Хинштейн.

Между тем в Москве бензовозам разрешили въезжать в столицу без оформления пропусков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:АЗСБензинАлександр ХинштейнКурская Область

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