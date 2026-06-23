В Курской области бензин будут продавать только в бак автомобиля
В Курской области со среды 24 июня заправку транспорта на региональных АЗС будут производить исключительно в топливные баки автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Он отметил заметный рост спроса на топливо и призвал жителей не поддаваться панике. По словам Хинштейна, искусственно созданный ажиотаж лишь усугубляет ситуацию и провоцирует возникновение дефицита.
Дополнительно оперативный штаб поручил местному управлению Федеральной антимонопольной службы ужесточить контроль за стоимостью горючего на всех заправках. К мониторингу цен и пресечению нарушений также подключилась региональная прокуратура.
«Прошу жителей отнестись с пониманием. Запас топлива в регионе достаточный. Ситуацию держу на постоянном контроле», – отметил Хинштейн.
Между тем в Москве бензовозам разрешили въезжать в столицу без оформления пропусков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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