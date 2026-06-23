Горячая линия открыта для родителей детей, отдыхающих в Крыму

Министерство просвещения России организовало работу горячих линий для родителей в связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что специалисты готовы оперативно ответить на вопросы и предоставить актуальные данные о пребывании детей в детских оздоровительных учреждениях.

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По всем вопросам, касающимся пребывания школьников в международном детском центре «Артек», запущена единая горячая линия по бесплатному номеру 8 (800) 600-20-85.

Информационную поддержку также оказывает министерство образования, науки и молодежи Республики Крым. По вопросам, связанным с загородными стационарными лагерями, можно обратиться по номеру 8 (3652) 24-10-83.

Накануне в Крыму решением местных властей приостановили прием детей в лагеря до 1 сентября, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РодителиЛагерь "Артек"ДетиКрым

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