Горячая линия открыта для родителей детей, отдыхающих в Крыму

Министерство просвещения России организовало работу горячих линий для родителей в связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что специалисты готовы оперативно ответить на вопросы и предоставить актуальные данные о пребывании детей в детских оздоровительных учреждениях.