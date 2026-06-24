По данным журналиста издания Бояна Панчевски, в случае проверки со стороны правоохранительных органов группа украинских водолазов должна была заявить, что занимается съемками порнофильма. Об этом он заявил в книге The Nord Stream Conspiracy. В ней говорится, что женщина-водолаз, которая участвовала в операции, до этого работала моделью и появлялась на обложках эротических журналов, что могло сделать такую легенду правдоподобной.

Осенью 2022 года команда из четырех мужчин и одной женщины прибыла на побережье Балтийского моря в ФРГ для выполнения секретной операции. Их задачей было установить взрывные устройства на газопроводах, проложенных по дну Балтики.

Панчевски считает, что операцию под кодовым названием «Диаметр» готовила группа военных и разведчиков Украины. Для ее выполнения были привлечены гражданские водолазы, способные работать на глубине около 80 метров. Диверсанты арендовали яхту в Германии, выдавая себя за любителей подводного плавания, которые исследуют затонувшие объекты.

В результате на нескольких участках трубопроводов были установлены взрывные устройства, которые сдетонировали 26 сентября 2022 года. В результате из строя вышли три из четырех ниток газопроводов.

Ранее сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что Киев должен объяснить свою роль в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

