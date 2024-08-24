В обращении ко Дню независимости Украины Зеленский высказал угрозы России

В обращении к 33-й годовщине независимости Украины президент страны Владимир Зеленский высказал угрозы в адрес России.

По данным Telegram-канала «Страна.ua», политик записал видео в Сумской области в районе реки Псел, откуда началось вторжение ВСУ в Курскую область. В обращении Зеленский заявил, что россияне «получат горя».

Из-за атаки на Курск или обещаний Трампа? В США призвали изменить помощь Киеву

Накануне, 22 августа, украинский лидер побывал в приграничье Сумской области, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без соответствующего поручения США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУгрозыРоссияВладимир ЗеленскийУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры