В обращении ко Дню независимости Украины Зеленский высказал угрозы России
В обращении к 33-й годовщине независимости Украины президент страны Владимир Зеленский высказал угрозы в адрес России.
По данным Telegram-канала «Страна.ua», политик записал видео в Сумской области в районе реки Псел, откуда началось вторжение ВСУ в Курскую область. В обращении Зеленский заявил, что россияне «получат горя».
Накануне, 22 августа, украинский лидер побывал в приграничье Сумской области, где провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский не решился бы атаковать Курскую область без соответствующего поручения США, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru