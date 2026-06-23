В Ленобласти ввели премию в 100 тысяч рублей за сбитый дрон

В Ленинградской области установили дополнительные финансовые выплаты для бойцов мобильных огневых групп. Об этом губернатор Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале

Ежемесячная зарплата военнослужащих составит от 200 тысяч рублей, а при подписании контракта через областной военкомат полагается разовая выплата в размере 250 тысяч. Жизнь и здоровье бойцов застрахуют на сумму 2 миллиона рублей