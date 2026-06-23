В Ленобласти ввели премию в 100 тысяч рублей за сбитый дрон

В Ленинградской области установили дополнительные финансовые выплаты для бойцов мобильных огневых групп. Об этом губернатор Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале

Ежемесячная зарплата военнослужащих составит от 200 тысяч рублей, а при подписании контракта через областной военкомат полагается разовая выплата в размере 250 тысяч. Жизнь и здоровье бойцов застрахуют на сумму 2 миллиона рублей

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«Служба в мобильной огневой группе это работа для настоящих мужчин, условия достойные», — отметил глава Ленобласти.

За каждый сбитый беспилотник противника военные будут дополнительно получать премию в 100 тысяч рублей, заявил Дрозденко.

Ранее президент Владимир Путин поручил силовым ведомствам свести к нулю последствия атак ВСУ на российские регионы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Полегенько Александр
ТЕГИ:ВыплатыБеспилотникиЛенинградская Область

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