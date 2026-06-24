Приставы хотят получить с Чубайса больше 6 млрд рублей

Служба судебных приставов завела новое исполнительное производство в отношении экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщает ТАСС.

Чубайс прокомментировал дела против бывших коллег по «Роснано»

Это произошло в связи с исполнением решения суда о взыскании убытков по делу о проекте школьных планшетов Plastic Logic. Сумма взыскания превышает 6 млрд рублей.

Из этих средств около 5,5 млрд рублей приходится на убытки, остальное — исполнительский сбор. Это уже четвертое исполнительное производство, которое инициировали в отношении Чубайса.

Ранее стало известно, что имущество Чубайса на 5,5 млрд рублей будет арестовано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: photo.roscongress.org/
ТЕГИ:РоснаноАнатолий Чубайс

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