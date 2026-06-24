Приставы хотят получить с Чубайса больше 6 млрд рублей

Это произошло в связи с исполнением решения суда о взыскании убытков по делу о проекте школьных планшетов Plastic Logic. Сумма взыскания превышает 6 млрд рублей.

Из этих средств около 5,5 млрд рублей приходится на убытки, остальное — исполнительский сбор. Это уже четвертое исполнительное производство, которое инициировали в отношении Чубайса.

Ранее стало известно, что имущество Чубайса на 5,5 млрд рублей будет арестовано, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

