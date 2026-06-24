СМИ: Иран не подтвердил покупку на размороженные средства продуктов и лекарств производства США

«Деньги и/или средства, которые разблокирует Министерство финансов США, поступают на счет эскроу, контролируемый США, и будут использованы для закупки продовольствия и медикаментов исключительно в Соединенных Штатах», — заявил глава государства в соцсети Truth Social.

Однако по данным Bloomberg, несмотря на то, что Тегеран и Вашингтон заявляют, что переговоры о заключении всеобъемлющего соглашения продвигаются, заявления сторон противоречат друг другу. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что его страна будет использовать полученные средства «свободно, любым образом, который сочтет целесообразным», а не ограничится закупками у США.

Ранее Белый дом опроверг сообщения о срыве переговоров с Ираном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

