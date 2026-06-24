В ЕС заявили о необходимости включить Украину в европейский оборонный союз
Еврокомиссар по вопросам обороны Андриус Кубилюс заявил, что Европейскому союзу необходимо интегрировать Украину в будущий оборонный союз, сообщает Reuters.
По его словам, Киев сейчас якобы доминирует на поле боя — благодаря трансформации своей военной доктрины. Кубилюс призвал объединить европейскую военную промышленность и украинские производства в единый военный комплекс, а саму Украину — полностью интегрировать в военный рынок Евросоюза.
Еврокомиссар указал, что уже на следующей неделе Еврокомиссия может представить первые предложения по оборонному рынку — с детальным анализом и последующими шагами.
Ранее Кубилюс призвал ЕС открыть свои запасы вооружений для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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