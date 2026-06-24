Минздрав: 80% ординаторов медвузов в 2026 году будут обучаться по целевому договору

В России около 80% ординаторов медицинских вузов в текущем году будут обучаться по целевому договору, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

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Об этом он заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. «Это значит, что они готовятся для конкретных медицинских организаций, понимают уже место, где их ждут, и придут работать в подготовленное учреждение», — указал министр. По его данным, с 2020 года приём на программы специалитета вырос на 43,5%, в ординатуру — на 30%, а на программы среднего профессионального образования — на 49%, что стало рекордом. В текущем году за счёт бюджета планируется принять более 83 тысяч человек на профобразование, свыше 35 тысяч — в специалитет и 20 тысяч — в ординатуру.

Напомним, студенты крупнейшего медицинского вуза России сообщили о задержках президентской стипендии. Как заявили учащиеся Сеченовского университета, деньги не поступали уже полгода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
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