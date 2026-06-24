Студены жалуются на полугодовые задержки президентской стипендии
Студенты крупнейшего медицинского вуза России сообщили о задержках президентской стипендии, сообщают «Осторожно, новости».
Как заявили учащиеся Сеченовского университета, деньги не поступали уже полгода. По их словам, в 2026 году выплаты не производились ни разу. Некоторые стипендиаты должны были получать ежемесячно по 30 тысяч рублей — задолженность вуза перед ними достигла 180 тысяч рублей. При этом учебное заведение ни разу не предупреждало о задержках и сроках выплат. Всего своих денег ожидают более 100 студентов.
Учащиеся обращались в поддержку на сайте оператора всех федеральных стипендий, однако им не смогли назвать сроки и перенаправили их в департамент молодёжной политики. В официальном ответе на запросы вуз объяснил отсутствие выплат тем, что средства не поступили из Минобрнауки.
Ранее стало известно, что стипендию имени Менделеева введут в РФ для студентов и аспирантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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