Студены жалуются на полугодовые задержки президентской стипендии

Как заявили учащиеся Сеченовского университета, деньги не поступали уже полгода. По их словам, в 2026 году выплаты не производились ни разу. Некоторые стипендиаты должны были получать ежемесячно по 30 тысяч рублей — задолженность вуза перед ними достигла 180 тысяч рублей. При этом учебное заведение ни разу не предупреждало о задержках и сроках выплат. Всего своих денег ожидают более 100 студентов.

Учащиеся обращались в поддержку на сайте оператора всех федеральных стипендий, однако им не смогли назвать сроки и перенаправили их в департамент молодёжной политики. В официальном ответе на запросы вуз объяснил отсутствие выплат тем, что средства не поступили из Минобрнауки.

Ранее стало известно, что стипендию имени Менделеева введут в РФ для студентов и аспирантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

