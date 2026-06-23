СМИ: Госдума поддержала меры по стимулированию поставок топлива

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал правительственные поправки в Налоговый кодекс для корректировки демпферного механизма. Документ направлен на стимулирование обеспечения внутреннего рынка России топливом, следует из карточки проекта.

Законопроект могут принять во втором и третьем чтении уже в среду, 24 июня, на пленарном заседании нижней палаты парламента, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Поправки вводят механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина и иных компонентов. Такое смешение с целью получения высокооктанового топлива приравняют к его полноценному производству.

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Изменения также предусматривают донастройку демпфирующего механизма для уполномоченных организаций по продаже бензина иностранного производства. Для топлива из государств ЕАЭС коэффициент демпфера планируется установить на уровне 0,9.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство подготовило изменения в налоговое законодательство для стимулирования дополнительных поставок топлива на внутренний рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кухмарь Кирилл
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