СМИ: Госдума поддержала меры по стимулированию поставок топлива
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал правительственные поправки в Налоговый кодекс для корректировки демпферного механизма. Документ направлен на стимулирование обеспечения внутреннего рынка России топливом, следует из карточки проекта.
Законопроект могут принять во втором и третьем чтении уже в среду, 24 июня, на пленарном заседании нижней палаты парламента, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Поправки вводят механизм налогообложения акцизами автомобильного бензина, произведенного путем смешения прямогонного бензина и иных компонентов. Такое смешение с целью получения высокооктанового топлива приравняют к его полноценному производству.
Изменения также предусматривают донастройку демпфирующего механизма для уполномоченных организаций по продаже бензина иностранного производства. Для топлива из государств ЕАЭС коэффициент демпфера планируется установить на уровне 0,9.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство подготовило изменения в налоговое законодательство для стимулирования дополнительных поставок топлива на внутренний рынок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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