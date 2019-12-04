Зеленский во время телефонного разговора со Скабеевой бросил трубку
Президент Украины Владимир Зеленский отказался продолжить беседу по телефону с российской журналисткой, ведущей программы «60 минут» Ольгой Скабеевой. Запись недолгой беседы была показана в эфире телеканала «Россия 1».
Дозвонившись до украинского лидера, Скабеева извинилась за то, что отвлекла Зеленского от работы. В ответ на это он уведомил журналистку, что в данный момент общение проходит по громкой связи.
«Вы сейчас на громкой связи. Я всегда прерываюсь, когда какие-то беседы, потому что думаю, мало ли у кого что случилось», — отметил Зеленский.
После этого, поскольку Скабеева не имела какого-то срочного повода для беседы, Зеленский не стал продолжать разговор, несмотря на объяснении журналистки. Она сообщила украинскому главе, что редакция канала «не может прорваться через его пресс-службу», и попросила «уделить внимание», но глава государства повесил трубку.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены сразу пять сценариев реинтеграции Донбасса, однако их содержание до сих пор обнародовано не было. Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН предположил, что подобными заявлениями Зеленский пытается получить поддержку той части парламентариев Рады, которая сегодня его не поддерживает.
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