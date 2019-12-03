Зеленский решил вернуть украинских гастарбайтеров кредитами

Программа, в частности, предусматривает выдачу гражданам льготных кредитов на собственное дело по льготным ставкам от пяти до девяти процентов годовых. Ставка будет зависеть от размера предприятия и количества созданных рабочих мест.

Программа получила название «Возвращайтесь и оставайтесь». По словам Зеленского, на сегодняшний день в мире насчитывается миллионов украинцев, власти страны хотели бы, чтобы все они вернулись домой.

Отметим, что Минфин Украины летом этого года приводил статистику, согласно которой за пределами страны работают 18 процентов трудоспособного населения или 3,2 млн человек. В основном украинцы ездят на заработки в Россию и Польшу.

