Царев рассказал, зачем Зеленскому сразу пять сценариев решения проблемы Донбасса

4 декабря 201912:13

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН рассказал, почему Зеленский вынужден лавировать в вопросе решения конфликта на юго-востоке Украины.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского утверждены сразу пять сценариев реинтеграции Донбасса, однако их содержание до сих пор обнародовано не было. При этом подчеркивается, что Зеленский твердо заявил о недопустимости силового решения конфликта на юго-востоке Украины, призвав действовать исключительно политическими и дипломатическими методами.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН предположил, что подобными заявлениями Зеленский пытается получить поддержку той части парламентариев Рады, которая сегодня его не поддерживает.

Царёв: Зеленский задумал кардинально пересмотреть Минские соглашения

«У Зеленского очень непростая ситуация. Он не может проводить даже те вопросы, которые хочет. Формально у него есть большинство голосов в парламенте, но значительная часть депутатов ориентируется на Сороса и Петра Порошенко. У него нет гарантий, что он поставит закон об особом статусе. Они понимают, что им проще проголосовать за продление старого закона. Он вынужден все время выкручиваться, лавируя между разными точками зрений. В связи с этим все его сценарии связаны с тем, что он не уверен, что сможет протащить то или другое решение для того, чтобы выполнить минские соглашения. Он понял, что у него падает рейтинг, ему надо собрать тех депутатов, которые будут поддерживать его. Он не уверен, что он сможет это сделать. Как говорят, политика – это искусство возможного. Он будет стараться изменить минские соглашения или получить поддержку той части фракции [парламентариев], которая на него не ориентируется. Либо он будет пытаться идти по пути, который позволит принести мир на Донбасс. Насколько у него хватит возможности лавировать, и делать то, что он должен, при этом не потерять поддержку, посмотрим», - отметил он.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате». Для президента Украины Владимира Зеленского это будут первые подобные переговоры.

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