Царев рассказал, зачем Зеленскому сразу пять сценариев решения проблемы Донбасса
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН рассказал, почему Зеленский вынужден лавировать в вопросе решения конфликта на юго-востоке Украины.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского утверждены сразу пять сценариев реинтеграции Донбасса, однако их содержание до сих пор обнародовано не было. При этом подчеркивается, что Зеленский твердо заявил о недопустимости силового решения конфликта на юго-востоке Украины, призвав действовать исключительно политическими и дипломатическими методами.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН предположил, что подобными заявлениями Зеленский пытается получить поддержку той части парламентариев Рады, которая сегодня его не поддерживает.
«У Зеленского очень непростая ситуация. Он не может проводить даже те вопросы, которые хочет. Формально у него есть большинство голосов в парламенте, но значительная часть депутатов ориентируется на Сороса и Петра Порошенко. У него нет гарантий, что он поставит закон об особом статусе. Они понимают, что им проще проголосовать за продление старого закона. Он вынужден все время выкручиваться, лавируя между разными точками зрений. В связи с этим все его сценарии связаны с тем, что он не уверен, что сможет протащить то или другое решение для того, чтобы выполнить минские соглашения. Он понял, что у него падает рейтинг, ему надо собрать тех депутатов, которые будут поддерживать его. Он не уверен, что он сможет это сделать. Как говорят, политика – это искусство возможного. Он будет стараться изменить минские соглашения или получить поддержку той части фракции [парламентариев], которая на него не ориентируется. Либо он будет пытаться идти по пути, который позволит принести мир на Донбасс. Насколько у него хватит возможности лавировать, и делать то, что он должен, при этом не потерять поддержку, посмотрим», - отметил он.
Напомним, что 9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате». Для президента Украины Владимира Зеленского это будут первые подобные переговоры.
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