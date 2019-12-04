Царев рассказал, зачем Зеленскому сразу пять сценариев решения проблемы Донбасса

«У Зеленского очень непростая ситуация. Он не может проводить даже те вопросы, которые хочет. Формально у него есть большинство голосов в парламенте, но значительная часть депутатов ориентируется на Сороса и Петра Порошенко. У него нет гарантий, что он поставит закон об особом статусе. Они понимают, что им проще проголосовать за продление старого закона. Он вынужден все время выкручиваться, лавируя между разными точками зрений. В связи с этим все его сценарии связаны с тем, что он не уверен, что сможет протащить то или другое решение для того, чтобы выполнить минские соглашения. Он понял, что у него падает рейтинг, ему надо собрать тех депутатов, которые будут поддерживать его. Он не уверен, что он сможет это сделать. Как говорят, политика – это искусство возможного. Он будет стараться изменить минские соглашения или получить поддержку той части фракции [парламентариев], которая на него не ориентируется. Либо он будет пытаться идти по пути, который позволит принести мир на Донбасс. Насколько у него хватит возможности лавировать, и делать то, что он должен, при этом не потерять поддержку, посмотрим», - отметил он.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоится встреча в «нормандском формате». Для президента Украины Владимира Зеленского это будут первые подобные переговоры.

