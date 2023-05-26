Зеленский внёс в Раду законопроект о выходе из соглашения о Едином экономическом пространстве
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законопроект, предусматривающий выход Киева из соглашения о формировании Единого экономического пространства (ЕЭП), сообщает ТАСС.
Речь идёт о документе, который был подписан главами России, Белоруссии, Казахстана и Украины 19 сентября 2003 года в Ялте.
В пояснительной записке отмечается, что причиной выхода являются действия Москвы и Минска, якобы нарушившие соглашение, в том числе в вопросах дружественных отношений.
Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, предусматривающий выход России из договора с Украиной о сотрудничестве при использовании Азовского моря и Керченского пролива, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru