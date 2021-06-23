Украина денонсировала еще одно соглашение СНГ
Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве в области туризма. Как сообщает «РИА Новости», таково решение кабмина страны.
Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма подписали несколько стран 23 декабря 1993 года в Ашхабаде. Среди них, кроме Украины, Россия, Азербайджан, Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
В пояснительной записке говорится, что одной из сторон соглашения является РФ, а Украина прекратила фактическое сотрудничество с Россией «в связи с вооруженной агрессией». Вместе с тем в документе сообщается, что сотрудничество Киева с другими государствами-участниками соглашения в области туризма происходит в рамках двусторонних договоров.
Этим же постановлением правительство Украины выразило намерение не становиться участником соглашения о совете по туризму стран СНГ, подписанном 30 мая 2012 года в Ашхабаде.
Ранее Украина вышла из договоров СНГ о воздушном пространстве.
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