НА САММИТЕ В УГОЛКЕ

Многие зарубежные издания отмечают, что Зеленскому на этом саммите не было уделено практически никакого внимания. Так, немецкий таблоид Bild написал, что украинский лидер играл там «второстепенную роль», не получив никаких приглашений на рабочие встречи, никаких крупных сумм помощи и никаких новых заявлений о перспективах вступления Украины в НАТО. Как пишет издание, Трамп настоял, чтобы в итоговой декларации саммита не было никаких подобных обещаний и формулировок.

Примечательно, что отношение к Зеленскому на этом саммите было продемонстрировано и его положением за торжественным ужином саммита. По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, президент Украины в Гааге сидел за отдельным столом «уже не в центре зала, …а в уголочке», цитируют его РИА Новости.

По мнению депутата, Зеленского отсадили за стол «аутсайдеров международной политики», чтобы он не мешал решать важные вопросы, а также «не отсвечивал» перед встречей с Трампом.

По мнению журналистов газеты The Washington Post, организаторы саммита пытались держать Зеленского подальше от Трампа на саммите в Гааге, тем самым признавая существующее презрение американского президента к украинскому коллеге.

Помимо прочего, журналисты издания отмечают, что многие участники саммита обратили внимание на косые взгляды Трампа в сторону главы киевского режима, которые будто бы демонстрируют досаду от «неудачного стартапа, в который вложились зря».

Вдобавок на общем фото присутствовавших на саммите политиков Зеленского расположили во втором ряду и несколько сбоку, что многие СМИ расценили, как сигнал: «Ты здесь, но уже не в игре».

Не остался без внимания и тот факт, что украинский лидер впервые надел нечто похожее на черный костюм на ужин в честь саммита, однако оставил за собой право все же проигнорировать галстук. Как пишет Daily Beast, вероятно, это была попытка «умаслить Трампа» перед их состоявшейся встречей. Напомним, что ранее на скандальной встрече Трампа и Зеленского в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал замечание украинскому лидеру по поводу его внешнего вида, обвинив его в неуважении.