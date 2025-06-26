Зеленский в уголке: Члены НАТО смягчили риторику в адрес РФ на саммите в Гааге
В Гааге прошел саммит НАТО, на котором приглашенный Владимир Зеленский остался практически незамеченным, в то время как общая риторика участников встречи говорит о смягчении настроения в адрес России.
Глава США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса оказалось сложнее, так как у него возникли «проблемы» с Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал журналистам на саммите НАТО в Гааге.
При этом американский лидер отметил, что и решение этого конфликта оказалось «сложнее, чем кажется», а его общение с российским коллегой Владимиром Путиным было «труднее», чем он рассчитывал.
ВСТРЕЧА С ТРАМПОМ
Саммит НАТО проходил в нидерландской Гааге 24-25 июня. Накануне, после его завершения, Трамп в беседе с журналистами назвал его итоги «большим успехом», передают РИА Новости.
Так, по его словам, на нем присутствовали «замечательные люди», и не менее важным фактом было то, что представители всех стран-участниц могли присутствовать. Трамп указал, что посетил это мероприятие, так как поддерживает принцип коллективной безопасности стран альянса, а именно пятую статью устава НАТО.
При этом на саммите присутствовал и украинский лидер Владимир Зеленский, который даже удостоился короткой аудиенции у Трампа, которая продлилась 40 минут. После этого в своих социальных сетях он написал, что встреча с Трампом в Гааге была «содержательной» и стороны обсуждали «как добиться прекращения огня» и достичь «подлинного мира».
Однако сам Трамп в ходе пресс-конференции уточнил, что их беседа с Зеленским не строилась вокруг темы прекращения огня на Украине, а он просто хотел узнать, «как дела» у украинского коллеги.
«Я просто хотел узнать, как у него (у Зеленского. — прим. НСН) дела. Думаю, он хотел бы завершить этот конфликт», - приводит РБК слова президента США.
При этом Трамп добавил, что сейчас как раз «прекрасное время», чтобы закончить военные действия.
НА САММИТЕ В УГОЛКЕ
Многие зарубежные издания отмечают, что Зеленскому на этом саммите не было уделено практически никакого внимания. Так, немецкий таблоид Bild написал, что украинский лидер играл там «второстепенную роль», не получив никаких приглашений на рабочие встречи, никаких крупных сумм помощи и никаких новых заявлений о перспективах вступления Украины в НАТО. Как пишет издание, Трамп настоял, чтобы в итоговой декларации саммита не было никаких подобных обещаний и формулировок.
Примечательно, что отношение к Зеленскому на этом саммите было продемонстрировано и его положением за торжественным ужином саммита. По словам депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, президент Украины в Гааге сидел за отдельным столом «уже не в центре зала, …а в уголочке», цитируют его РИА Новости.
По мнению депутата, Зеленского отсадили за стол «аутсайдеров международной политики», чтобы он не мешал решать важные вопросы, а также «не отсвечивал» перед встречей с Трампом.
По мнению журналистов газеты The Washington Post, организаторы саммита пытались держать Зеленского подальше от Трампа на саммите в Гааге, тем самым признавая существующее презрение американского президента к украинскому коллеге.
Помимо прочего, журналисты издания отмечают, что многие участники саммита обратили внимание на косые взгляды Трампа в сторону главы киевского режима, которые будто бы демонстрируют досаду от «неудачного стартапа, в который вложились зря».
Вдобавок на общем фото присутствовавших на саммите политиков Зеленского расположили во втором ряду и несколько сбоку, что многие СМИ расценили, как сигнал: «Ты здесь, но уже не в игре».
Не остался без внимания и тот факт, что украинский лидер впервые надел нечто похожее на черный костюм на ужин в честь саммита, однако оставил за собой право все же проигнорировать галстук. Как пишет Daily Beast, вероятно, это была попытка «умаслить Трампа» перед их состоявшейся встречей. Напомним, что ранее на скандальной встрече Трампа и Зеленского в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал замечание украинскому лидеру по поводу его внешнего вида, обвинив его в неуважении.
КУДА ЖЕ БЕЗ РОССИИ
Однако слова о России все же из уст европейских лидеров звучали. Так, в опубликованном тексте по итогам саммита Украина фигурирует лишь дважды, а Россия всего один, тогда как в тексте прошлогоднего заявления слова «Украина» и «Россия» встретились более 100 раз.
В заключительном заявлении НАТО выразило намерение продолжать военную поддержку Украины, но при этом ни разу не упомянуло возможность её присоединения к альянсу. Россия же лишь единожды названа «долгосрочной угрозой евроатлантической безопасности», в связи с чем страны-члены альянса обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП на потребности обороны.
При этом газета Telegraph пишет, что подобный текст документа свидетельствует о смягчении риторики в отношении России.
«Союзники НАТО согласились смягчить критику России в заявлении, которое будет подписано руководителями», - уточняет газета, отмечая, что невозможно не заметить намного более мягкие формулировки относительно предыдущих саммитов.
Помимо прочего, президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО в Гааге призвал страны Евросоюза уже сейчас подумать о том, как в будущем вести диалог с Россией. Видео его выступления опубликовал канал France 24.
В частности, Макрон отметил, что необходимо переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики, а также определить, каким образом страны ЕС намерены себя защищать и на каких условиях будут вести диалог с РФ. При этом он уточнил, что считает Россию главной угрозой для безопасности НАТО.
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