Трамп призвал уволить журналистку CNN за слова об Иране

Американский лидер Дональд Трамп призвал руководство телеканала CNN выгнать «как собаку» журналистку Наташу Бертран за репортаж об Иране, сообщает RT.

Трамп сравнил удары по Ирану с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки

«Ей нужно немедленно сделать выговор, а затем выгнать «как собаку», — заявил глава государства.

Бертран во время своего репортажа заявила, что Вашингтон ударами не смог уничтожить ядерную программу Ирана.

Ранее Федеральное бюро расследований начало проверку в отношении человека, допустившего утечку секретной информации о последствиях ударов США по Ирану, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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