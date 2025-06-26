Трамп призвал уволить журналистку CNN за слова об Иране

Минэнерго не видит оснований для резкого роста цен на бензин Госсекретарь США анонсировал рассмотрение Сенатом санкций против РФ после принятия закона о бюджете ФАС вынесла предостережение Wildberries Росавиация разрешила полеты в Израиль и Катар днем ЦСКА объявил об уходе Пьянича и Жемалетдинова после одного сезона