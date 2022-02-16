Зеленский в Стратегии госбезопасности назвал Россию «угрозой» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский перечислил страны, нагнетающие темы «вторжения» России

Отмечается, что в документе Россия названа «источником угроз» для Украины.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что России стоит жестче общаться с Украиной.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:УкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры