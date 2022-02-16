Зеленский в Стратегии госбезопасности назвал Россию «угрозой» для Украины
16 февраля 202218:47
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию обеспечения государственной безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в документе Россия названа «источником угроз» для Украины.
Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что России стоит жестче общаться с Украиной.
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16 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru