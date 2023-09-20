Зеленский в Совбезе ООН выдвинул России два условия для завершения конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета Безопасности ООН представил свой мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта, который состоит из двух пунктов.

На переговорах в Джидде представили мирный план по Украине

Он заявил, что в первую очередь требуется полностью вывести российские войска и военные формирования с территории Украины в границах 1991 года, в том числе Черноморский флот РФ.

Второй пункт плана подразумевает полный возврат Украине контроля над всей госграницей, а также исключительной экономической зоной в Керченском проливе, в Чёрном и Азовском морях.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не рассматривает никаких мирных предложений по конфликту на Украине, кроме «плана Зеленского», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияГенассамблея ООНВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры