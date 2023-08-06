На переговорах в Джидде представили мирный план по Украине

В ходе переговоров в саудовской Джидде власти королевства представили альтернативный план урегулирования конфликта на Украине, сообщило немецкое агентство DPA.

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Отмечается, что в документе говорится о необходимости соблюдения территориальной целостности Украины, прекращения огня, обмена пленными и начале переговоров под эгидой ООН. Россию проинформировали о мирном плане.

Переговоры в Джидде проходят 5 и 6 августа. В них участвуют советники по национальной безопасности глав более чем 30 государств.

В интервью газете The New York Times пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для мирных соглашений с Украиной, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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