На переговорах в Джидде представили мирный план по Украине

Отмечается, что в документе говорится о необходимости соблюдения территориальной целостности Украины, прекращения огня, обмена пленными и начале переговоров под эгидой ООН. Россию проинформировали о мирном плане.

Переговоры в Джидде проходят 5 и 6 августа. В них участвуют советники по национальной безопасности глав более чем 30 государств.

В интервью газете The New York Times пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для мирных соглашений с Украиной, передает «Радиоточка НСН».

