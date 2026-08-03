Зеленский утвердил новый пакет санкций против 20 предприятий России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении пакета ограничительных мер в отношении 23 юридических и 20 физических лиц. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на текст опубликованного распоряжения.

Документ предполагает применение блокирующих санкций сроком на десять лет к компаниям из России, Белоруссии и Украины, а также к ряду граждан Российской Федерации, чья деятельность, по мнению Киева, связана с оборонным или промышленным сектором. распоряжения.