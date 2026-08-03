Зеленский утвердил новый пакет санкций против 20 предприятий России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении пакета ограничительных мер в отношении 23 юридических и 20 физических лиц. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на текст опубликованного распоряжения.

Документ предполагает применение блокирующих санкций сроком на десять лет к компаниям из России, Белоруссии и Украины, а также к ряду граждан Российской Федерации, чья деятельность, по мнению Киева, связана с оборонным или промышленным сектором. распоряжения.

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В обновленный перечень попали предприятия оборонного и химического профиля. Среди них значатся «Завод имени Морозова», АО «Оборонсталь», компания LaboratoryVS, Заволжский химический завод и ООО «БПЛА Урал». Кроме того, ограничения затронули белорусское предприятие «Тисса».

Отдельный раздел указа посвящен двадцати гражданам Российской Федерации. В их число вошли руководители ряда промышленных структур, включая генерального директора холдинга «Эн+ Груп» Максима Сокова и главу предприятия «Оборонсталь» Олега Титова.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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