У россиян запрашивают выписку из реестра повесток для сделок с недвижимостью
Риэлторы в России начали запрашивать у граждан выписку из реестра повесток для сделок с недвижимостью, сообщает «Коммерсант».
Федеральная сеть агентств недвижимости «Этажи» теперь требует ее от клиентов при проведении сделок с жильём. Инициатива распространяется на покупателей и продавцов в возрасте от 18 до 65 лет. В компании объяснили нововведение риском приостановки регистрации сделки Росреестром, если военнообязанный проигнорировал повестку и в отношении него уже введены предусмотренные законом ограничения.
Директор по развитию сервисов безопасных сделок Сергей Чужаков заявил, что компания постоянно анализирует возможные риски и вводит дополнительные проверки ради повышения безопасности сделок. Отмечается, что необходимость новой меры подтвердилась на практике: в одном из случаев Росреестр приостановил регистрацию сделки, поскольку продавец не явился по повестке.
Ранее в Генштабе назвали срок явки граждан по повестке в военкомат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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