У россиян запрашивают выписку из реестра повесток для сделок с недвижимостью

Федеральная сеть агентств недвижимости «Этажи» теперь требует ее от клиентов при проведении сделок с жильём. Инициатива распространяется на покупателей и продавцов в возрасте от 18 до 65 лет. В компании объяснили нововведение риском приостановки регистрации сделки Росреестром, если военнообязанный проигнорировал повестку и в отношении него уже введены предусмотренные законом ограничения.

Директор по развитию сервисов безопасных сделок Сергей Чужаков заявил, что компания постоянно анализирует возможные риски и вводит дополнительные проверки ради повышения безопасности сделок. Отмечается, что необходимость новой меры подтвердилась на практике: в одном из случаев Росреестр приостановил регистрацию сделки, поскольку продавец не явился по повестке.

Ранее в Генштабе назвали срок явки граждан по повестке в военкомат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

