«Сбербанк» заявил о массовом вымирании бизнеса в России
«Сбербанк» зафиксировал системный спад деловой активности в России: число добровольных закрытий предприятий впервые существенно превысило количество регистраций.
Аналитики Центра макроэкономических исследований банка на основе данных ФНС за 10 лет квалифицировали ситуацию как «демографический кризис» бизнеса. До 2025 года более 80% ликвидаций носили формальный характер и приходились на недействующие компании, однако в текущем году число реальных закрытий выросло с 5 до 12–15 тысяч организаций в месяц за счёт реорганизаций, внебанкротных ликвидаций и добровольного прекращения деятельности по решению учредителей.
Одновременно сократилось число регистраций новых компаний: за январь–май 2026 года зарегистрировано 62 тыс. организаций против 80 тыс. годом ранее, а в мае на тысячу действующих фирм приходилось 4,3 регистрации при 5,5 прекращений. Основной спад зафиксирован в торговле, строительстве и обрабатывающих производствах — секторах, где сосредоточены малые и средние предприятия. Причинами названы экономическая стагнация, повышение налогов и административное давление. В «Сбербанке» подчеркнули, что впервые речь идёт о структурном спаде деловой активности, а не о формальной очистке реестров.
Ранее стало известно, что в РФ открылось рекордное за восемь лет количество иностранных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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