«Сбербанк» заявил о массовом вымирании бизнеса в России

Аналитики Центра макроэкономических исследований банка на основе данных ФНС за 10 лет квалифицировали ситуацию как «демографический кризис» бизнеса. До 2025 года более 80% ликвидаций носили формальный характер и приходились на недействующие компании, однако в текущем году число реальных закрытий выросло с 5 до 12–15 тысяч организаций в месяц за счёт реорганизаций, внебанкротных ликвидаций и добровольного прекращения деятельности по решению учредителей.

Одновременно сократилось число регистраций новых компаний: за январь–май 2026 года зарегистрировано 62 тыс. организаций против 80 тыс. годом ранее, а в мае на тысячу действующих фирм приходилось 4,3 регистрации при 5,5 прекращений. Основной спад зафиксирован в торговле, строительстве и обрабатывающих производствах — секторах, где сосредоточены малые и средние предприятия. Причинами названы экономическая стагнация, повышение налогов и административное давление. В «Сбербанке» подчеркнули, что впервые речь идёт о структурном спаде деловой активности, а не о формальной очистке реестров.

Ранее стало известно, что в РФ открылось рекордное за восемь лет количество иностранных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

